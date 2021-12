Approvate nuove misure per contrastare il coronavirus

Sono in arrivo nuove misure per contrastare la diffusione del Covid 19, che con la sua variante «Omicron» appare maggiormente contagiosa, anche se la sua carica virale, secondo le ultime ricerche che però si limitano alla Gran Bretagna, appare inferiore e quindi meno pericolosa. Per questo la Cabina di regia del Ministero della Salute ha messo a punto alcuni interventi che dovranno essere approvati dal Consiglio dei Ministri. E alcuni di questi interventi riguardano proprio alcune limitazioni durante le festività natalizie. A cominciare dal divieto, fino al 31 gennaio prossimo di organizzare eventi e feste anche all’aperto che implichino assembramenti. Fino alla stessa data è prevista l’estensione del «green pass rafforzato» anche per la le consumazioni al banco in bar e ristoranti, così come saranno vietate le consumazioni di cibi e bevande nei cinema, nei teatri, negli stadi e palazzetti dello sport. Tra le altre misure che saranno adottate è previsto la riduzione della durata del «green pass» vaccinale da 9 a 6 mesi e il periodo di somministrazione delle terze dosi di vaccino viene ridotta da 5 a 4 mesi. Su questo punto è però previsto un approfondimento tecnico. Di rilievo, secondo quelle che saranno le nuove disposizioni, c’è l’obbligo dell’uso di mascherine all’aperto anche nelle zone bianche. Sui mezzi di trasporto anche locale, nei cinema e nei teatri, nonché per gli eventi sportivi sarà introdotto l’obbligo dell’uso delle mascherine di tipo Ffp2, il cui costo dovrebbe essere calmierato. Ma lo strumento principe, come ha detto in conferenza stampo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per contrastare la diffusione del virus, rimane la vaccinazione. «L’evidenza scientifica – ha affermato – ci dice che il vaccino funziona molto bene». Del resto basta comparare i dati odierno con quelli di un anno fa per avere una idea non solo teorica circa l’efficacia del vaccino.