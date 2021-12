Ben oltre quota mille il numero dei casi positivi registrati oggi

Sfondata quota mille. Sono 1.134 i casi di positività registrati dai 40.705 tamponi somministrati. È ancora record di test lavorati in Puglia, forse per trascorrere le vacanze di Natale al sicuro da un eventuale contagio. Il tasso del contagio rimane intorno al 2,8 percento, segno di una costante circolazione del virus. Con le provincie di Bari e Lecce che insieme rappresentano la metà circa dei contagiati. Sono infatti rispettivamente 354 e 223 i nuovi casi riportati nelle due province dal bollettino regionale sull’andamento del Covid 19. Nelle altre province i nuovi contagiati sono 136 nella Bat, 147 nel brindisino, 158 in Capitanata, 87 nel tarantino. Alto anche il numero dei contagiati residenti fuori regione, 23, con altri 6 casi la cui provincia di residenza non è nota. Sfondato anche il muro dei 9mila attualmente positivi in tutta la regione, con un più 815 rispetto a ieri che deve far preoccupare. Per contro si alleggerisce la situazione nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, con 166 ricoverati (-5), rimane stabile quella delle terapie intensive con 26 pazienti assistiti (+1). Si contano ancora 2 decessi. Per fortuna rimangono importanti i numeri dei guariti, con 317 pazienti risultati negativi con gli ultimi tamponi, per un totale di 274mila 377 guarigioni da inizio pandemia.