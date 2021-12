Sale ancora la curva del contagio a Giovinazzo

Anche a Giovinazzo il Covid 19 continua a diffondersi. I contagiati, secondo il report diffuso attraverso il sito del Comune, sono attualmente 54. Il dato è riferito al 21 dicembre, ma solo il giorno prima i casi erano arrivati a 58. Si guarisce dal coronavirus e questo grazie alla contagiosità contenuta dai vaccini a cui la popolazione giovinazzese si è sottoposta nella quasi totalità. La fascia d’età più colpita in questi giorni è quella compresa tra i 20 e i 29 anni, ma non mancano i bambini, sono due, tra 0 e 9 anni. Le raccomandazioni per questi giorni di festa, dovrebbero essere superflue, ma l’invito a comportamenti prudenti rimane sempre prioritario. Il virus è in agguato, si diffonde, come ormai tutta la scienza medica afferma, tra i non vaccinati, e colpisce anche se in modo lieve anche chi si è sottoposto alle due somministrazioni.