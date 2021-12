La sanità pugliese si prepara per l’emergenza Covid

La variante «Omicron» fa paura. Per la velocità con cui si diffonde e per il conseguente aumento dei contagi che in Puglia ieri ha sfiorato i mille nuovo casi. Per questo la Regione, con il presidente Michele Emiliano, e il Direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, vogliono rafforzare le misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica. Si tratta cioè di predisporre piani per le strutture ospedaliere perché siano in grado di fronteggiare al meglio eventuali emergenze. Emergenze, per quanto riguarda i posti letto negli ospedali, che in questo momento appaiono lontane, ma che nel volgere di pochi giorni potrebbero apparire in tutta la loro drammaticità. Attualmente le corsie di area medica destinate agli ammalati Covid sono occupate la 7 percento della loro capacità, mentre le terapie intensive al 5 percento. Numeri distanti dalla media nazionale e per questo lasciano il tempo per organizzare al meglio le strutture ospedaliere. Per la provincia di Bari sarà ancora la struttura di maxi emergenza presso la Fiera del Levante il riferimento principale. Complessivamente la Puglia dispone di 2.722 posti letto in area medica e 482 di terapia intensiva. I piani per fronteggiare eventuali recrudescenze dell’epidemia prevedono la riattivazione in tutti gli ospedali dei posti letto previsti per ciascuna struttura.