A Giovinazzo nessun nuovo caso tra alunni e studenti

A dare un contributo non da poco alla diffusione del contagio da Covid 19 nella provincia di Bari è la popolazione scolastica. Nella settimana compresa tra il 13 e il 19 dicembre infatti tra alunni, studenti e operatori scolastico sono 204 i nuovi casi, 57 in più rispetto alla settimana precedente. La maggior parte dei contagi riguarda gli alunni delle scuole dell’infanzia, 38 i casi, delle elementari, 79 e delle medie, 50. Oltre a 32 studenti delle superiori e, complessivamente 22 operatori scolastici. In questo rapporto, pubblicato dalla Asl Bari, si distingue positivamente Giovinazzo. Per la seconda settimana consecutiva non si è verificato nessun caso di positività nelle scuole. Per fortuna o per attenzione, rimane il fatto che quanto sta succedendo nelle scuole è un faro. La maggior parte dei contagi registrati riguardano quella fascia di popolazione scolastica che non ha ancora ricevuto nessuna dose di vaccino. Con l’avvio delle vaccinazione pediatrica, cioè rivolta ai bambini dai 5 anni in su, la previsione è che nelle prossime settimane la situazione dovrebbe nettamente migliorare.