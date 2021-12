Si impenna e sfiora quota mille il numero dei nuovi casi in Puglia

È vicino a quota mille il numero dei positivi emersi dall’alto numero dei tamponi somministrati. Su 33.337 test sono stati rilevati nuovi 952 casi per un tasso che è arrivato al 2,8 percento. Pesante il numero dei nuovi contagi in provincia di Bari, 375, quasi un terzo dell’intera Puglia. Nella Bat i casi rilevati sono 48, in provincia di Brindisi 153, in Capitanata 151, nella provincia di Lecce 124, in quella di Taranto 79. Alto il numero anche de contagiati fuori regione, 16, mentre sono 6 i contagiati la cui provincia di residenza non è nota. Complessivamente sono 8.189 i positivi nell’intera regione, con un più 466 rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 171 (+4) e dei pazienti in terapia intensiva (+4). A bilanciare l’alto numero dei contagi c’è quello dei guariti che in un giorno sono 486 per un totale che ha superato quota 274mila. Nessun decesso.