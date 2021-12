Da gennaio cambiano le modalità di conferimento dei rifiuti indifferenziati

Da gennaio prossimo ci saranno alcuni ritocchi che riguarderanno la raccolta dei rifiuti. In particolare per la frazione indifferenziata. Tutto avverrà attraverso una nuova ordinanza che indicherà le nuove modalità di conferimento. Saranno utilizzate delle buste trasparenti che gli utenti potranno ritirare presso il Centro di racconta comunale. Questo servirà a monitorare i rifiuti conferiti, visto che piuttosto spesso nelle buste scure fina a ora utilizzate sono state travate frazioni diverse da quelle indicate. Persino l’organico in alcune occasioni. Questo si traduce in un maggior costo per il servizio di raccolta e smaltimento, che inevitabilmente ricade sulla cittadinanza come tariffa Tari. Per poter illustrare al meglio le modalità di conferimento del rifiuto, già dai prossimi giorni sarà lanciata una campagna informativa. In prima battuta sarà consegnato un opuscolo con illustrazioni che spiegheranno il modo corretto di conferimento dei rifiuti. Successivamente, e questo entro i primi 10 giorni di gennaio, comincerà la distribuzione delle buste trasparenti. La nuova ordinanza impone anche azioni sansonatorie nei confronti di chi non smaltirà correttamente i rifiuti prodotti in casa. «Ormai, dopo quasi 5 anni di questo sistema – è il commento del sindaco Tommaso Depalma - era necessario fare qualche piccolo aggiustamento per migliorare nelle criticità che in questi anni abbiamo rilevato e analizzato. Il tema dei rifiuti rimane centrale nella idea di decoro cittadino, di rispetto per l’ambiente e di raggiungimento della famosa economia circolare sui rifiuti. E’ di questi giorni l’approvazione in Consiglio regionale del nuovo Piano regionale dei rifiuti che, andando a regime, arriverà a dotare la Regione Puglia di impianti di smaltimento adeguati e autosufficienti, compatibile con il sempre più diffuso sistema porta a porta. Solo così, in un giorno non troppo lontano, avremo città sempre più pulite e una Tari che finalmente potrà cominciare a subire sensibili decrementi».