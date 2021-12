È record di tamponi in Puglia ma il tasso del contagio è ancora alto

Quello di oggi è un numero record di tamponi somministrati in Puglia, 29.928. Da essi sono emersi ben 673 casi di contagio, pari al 2,2 percento. Una tasso più bassi rispetto a quello registrato ieri, ma pur sempre elevato. Alti i numeri del contagio in tutte le province, a cominciare da quella di Bari che riporta 129 nuovi casi, con un picco di 199 casi registrati in provincia di Lecce. Nelle altre aree della regione si registrano 90 casi nella Bat, 57 in provincia di Brindisi, 85 in Capitanata e 99 nel tarantino. Gli altri contagi sono riferiti a 13 persone residenti fuori regione e 1 la cui provincia di residenza non è nota. Ci sono anche ulteriori 4 decessi. È sempre in salita il numero complessivo dei positivi al Covid 19, il dato odierno arriva a 7.723, e segna un più 283 rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati in area medica, 167 (+15) mentre scende quello dei ricoverati in terapia intensiva, sono 21 (-5). Sul fronte della guarigioni sono in 386 ad aver superato le conseguenze dell’infezione da coronavirus.