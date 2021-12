Stanziati dalla Regione 4milioni di euro a sostegno delle famiglie morose «incolpevoli»

La Giunta regionale della Puglia ha stanziato circa 4 milioni di euro destinati ai Comuni a sostegno delle famiglie morose incolpevoli per il mancato pagamento del canone d’affitto. Destinatarie dei fondi messi a disposizione, sono le famiglie in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro, di una malattia invalidante o per altre situazioni gravi e imprevedibili. Al fondo regionale potranno accedere anche quelle famiglie destinatarie di un sfratto esecutivo che però hanno subito una perdita superiore al 25 percento del proprio reddito a causa dell’emergenza pandemica.

«La giunta regionale – ha affermato l’Assessore al Personale della Regione, Gianni Stea – continua nella sua azione politica e amministrativa a favore dei concittadini meno fortunati, con un altro provvedimento concreto a sostegno di chi sta pagando un caro prezzo alla crisi che ormai da anni stringe il nostro Paese e il Sud in particolare. Crisi aggravata dall’emergenza Covid. Garantire il diritto alla casa è la direzione giusta per una società più equa e per chi vuol fare della solidarietà un fondamento della propria azione. Adesso diventa però indispensabile che le amministrazioni cittadine, i Comuni interessati, possano celermente garantire il buon uso di tali fondi con l’espletamento delle procedure previste».