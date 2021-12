Decaduto il direttivo della Proloco di Giovinazzo, arriva il commissario

Violato l’articolo 10.9 dello statuto della Proloco. Per questo il collegio dei Probiviri del Comitato regionale della UNPLI, l’associazione italiana della Proloco, ha dichiarato decaduto il consiglio direttivo dell’associazione giovinazzese. In pratica, secondo quanto recita l’articolo impugnato, il consiglio direttivo della Proloco di Giovinazzo sarebbe stato eletto in assenza del rinnovo delle tessere. Una sorta di abusivismo, secondo gli organi statutari della UNPLI che hanno deciso di commissariare la sede di piazza Umberto e quindi hanno sancito la decadenza del suo consiglio direttivo. A tanto si è arrivati dopo una istruttoria resa necessaria a seguito di una segnalazione sottoscritta da alcuni soci della Proloco «per il clima creato all’interno del direttivo di Giovinazzo, nella totale inosservanza dello spirito associativo di cui la nostra associazione si è sempre fatta promotrice». Prima di arrivare alle conclusione adottate, il Collegio dei Probiviri ha chiesto al presidente della Proloco le sue controdeduzioni o giustificazioni relative a quanto denunciato da quei soci che hanno sottoscritto l’esposto. Controdeduzioni e giustificazioni che evidentemente non hanno soddisfatto il collegio giudicante ha affidato al Presidente Regionale il compito di individuare un commissario che dovrà avere la sede giovinazzese verso la elezione di un nuovo consiglio direttivo. Già oggi il commissario incaricato dovrebbe insediarsi.