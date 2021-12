Sfiora il 3 percento il tasso del contagio in Puglia

Il Covid galoppo ancora e il tasso di contagiosità si avvicina al 3 percento dei tamponi somministrati. Sono 414 i nuovi casi emersi dai 14.744 test, quelli registrati oggi. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 66, nella Bat 8, in provincia di Brindisi 104, in quella di Foggia 146, nel leccese 82, nel tarantino 3. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi la provincia di residenza non è nota. Si registrano anche 4 decessi. Gli attualmente positivi in Puglia sono 7.440, ben 562 in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali. Sono 152 (+3) e nelle terapie intensive, 26 (+1). 148 sono i guariti nelle ultime 24 ore.