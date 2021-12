Contro il Covid 19 la ricerca fa passi in avanti

L’altra faccia del Covid. Mentre si continua a raccomandare la vaccinazione per evitare la contrazione della malattia o almeno limitarne i danni, i ricercatori di tutto il mondo sono al lavoro, nel silenzio quasi totale anche da parte dei media, per cercare soluzioni farmacologiche che blocchino l’insorgere della malattia o che rappresentino cure efficaci contro i coronavirus.

È il caso di un gruppo di ricercatori italiani che hanno identificato alcuni meccanismi con cui particolari cellule dell’infiammazione acuta vengono attivate rilasciando molecole capaci di danneggiare tessuti e cellule. Lo studio è condotto nelle università di Modena e Reggio Emilia e potrebbe aprire la strada a nuovi approcci terapeutici. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’European Journal of Immunology, l’importante rivista scientifica che tratta argomenti relativi all’immunologia. La ricerca ha dimostrato come alcune cellule vengano attivate dall’infiammazione acuta da Covid rilasciando in modo massivo i loro granuli provocando forte stress ossidativo che degrada l’elastina, un componente dei tessuti connettivi, in particolar modo quello dei polmoni. È questa una ricerca che potrebbe aprire la strada alla realizzazione di farmaci di nuova generazione capaci di frenare l’infezione.

Sulla strada della ricerca di farmaci anti Covid è anche l’università di Monaco. Qui i ricercatori sono riusciti a sviluppare una proteina che riesce a prevenire in modo affidabile l’infezione da Covid 19 e delle sue varianti. Il principio attivo creato potrebbe essere utilizzato per bloccare la proteina spike del virus. La sperimentazione dell’uso della proteina creata è già cominciata e se i test di laboratorio andranno secondo le aspettative, già nella prima metà del 2022 potrebbero cominciare gli studi clinici.

Sono poi i ricercatori americani a fornire notizie giudicate promettenti sulla immunità da Covid. Le prime risposte alla loro ricerca, siamo nella università del Wisconsin, arrivano dai risultati pubblicati su uno studio condotto sulle proteine simili agli anticorpi del sistema immunitario degli squali che sono in grado di prevenire l’infezione del coronavirus nelle cellule umane. E bloccherebbero anche le infezioni di tutti i ceppi dei virus correlati. Agirebbero riconoscendo tutto quello che gli anticorpi umani non riconoscono, bloccando così le infezioni. È questo uno studio che deve ancora essere testato sugli esseri umani e per questo un eventuale trattamento non sarà disponibile in tempi brevi, ma potrà essere la base di partenza per prepararsi a eventuali futuri focolai di coronavirus. La produzione di un farmaco che imita gli anticorpi degli squali potrà essere più economico e più facile da realizzare. E la ricerca continua.