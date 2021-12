Superata quota 7mila tra i positivi al Covid

Scende al 2 percento il tasso del contagio in Puglia. Una discesa che coincide con i fine settimana, quando cioè si somministrano meno tamponi. Sono infatti 23.784 i test lavorati da cui sono emersi 497 casi di positività. Numeri che rimangono sempre alti e che indicano nell’area metropolitana di Bari la provincia più colpita con 169 casi. Nella Bati i nuovi contagi sono 15, nella provincia di Brindisi 88, in Capitanata 110, in provincia di Lecce 98, in quella di Taranto 11. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota. Non si registrano vittime legate alle conseguenze del Covid 19. Supera abbondantemente quota 7mila il numero dei contagiati, sono complessivamente 7.178 (+348 rispetto a ieri). Sale anche il numero, 149, dei ricoverati ina rea medica (+10), mentre rimane stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva, sono 25. Va oltre 273mila il numero dei guariti da inizio pandemia con 149 nuove guarigioni nelle ultima 24 ore.