Covid: Balza in avanti in numero dei positivi a Giovinazzo

Covid: Sfiora quota 600 il numero dei nuovi casi in Puglia

Quasi 600 nuovi casi. 598 per l’esattezza rilevati da 26. 603 tamponi somministrati. Pari al 2,2 percento. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 176, nella Bat 29, in provincia di Brindisi 131, in quella di Foggia 115, nel leccese 96 e nel tarantino 52. Si contano ancora