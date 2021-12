Da domani altre regioni vanno in zona gialla

Marche, Liguria, Veneto e la Provincia autonoma di Trento da domani raggiungono la provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e la Calabria in zona gialla. Ma già altre regioni sarebbero al limite e subire maggiori restrizioni già dalla prossima settimana o al più tardi con l’inizio del nuovo anno. Questo se il trend del contagio da Covid 19 non dovesse invertire la tendenza. L’ordinanza è stata firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha raccolto le indicazioni della cabina di regia. Indicazioni che dicono di un aumento generalizzato del numero di nuovi casi per l’ottava settimana consecutiva. Con una incidenza media nazionale che ha raggiunto la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti. Quello che emerge è il tasso di incidenza più alto tra i giovani e i giovanissimi. Ha raggiunto quota 324 tra gli 0 e i 9 anni, 302 tra i 10 e i 19 anni, con un balzo tra i trentenni con un tasso di 215 e tra i cinquantenni con un tasso di 243 per 100mila abitanti. Anche l’Rt, calcolato però solo sui casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica. Questo significa che i ricoveri nelle aree mediche e terapie intensive è ancora in aumento. Se questo è il quadro nazionale, meno complicato appare quello pugliese. Tutti i riferimenti sono sotto soglia nazionale. In crescita ma sempre sotto media. L’incidenza per esempio è calcolato a 61 per centomila abitanti e l’Rt a 1,16. Le provincie che attualmente appaiono più colpite sono quella di Bari e quella di Foggia. Complessivamente per l’intera regione il rischio rimane moderato.