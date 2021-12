La Intel mostra interesse per la zona Asi di Giovinazzo, ma dal Comune solo silenzio

Non è ufficiale, ma tutto sembra andare nelle direzione di un allargamento della zona Asi di Bari verso Bitritto. A volerlo fortemente è il sindaco di quel comune Giuseppe Giulitto, che mette a disposizione del Consorzio ben 80 ettari di territorio, ampliabili di altri 30 ettari. E i sindaci di Giovinazzo e Bitonto? Continuano a tacere. Nonostante la conferma, come afferma il presidente dell’Asi Paolo Pate attraverso le pagine del «Quotidiano di Puglia», di un forte interesse mostrato da numerose aziende, una trentina, verso i nostri territori. E su questo già con il prossimo consiglio di amministrazione si potrebbe decidere per l’insediamento di 4 aziende. Ma non c’è solo questo. La Intel il colosso americano che produce processori per computer, avrebbe messo gli occhi proprio sul territorio di Giovinazzo. Notizia questa riportata dallo stesso presidente Pate. In attesa di conferme sarebbe il caso che il Comune di Giovinazzo faccia sentire la sua voce. Sarebbe fondamentale, un treno da non perdere. Per questo il Comitato per la salute pubblica, l’unica voce a tenere il punto sulla zona Asi chiede sia convocato u Consiglio comunale aperto anche ai tecnici e dirigenti del Consorzio. «Perché non rispondono sui milioni di euro spariti? – chiede - Perché questo mistero in un momento così importante in cui premono richieste di investimento così interessanti?». Chiarire queste vicende non significa dare risposte al Comitato o a questa testata che puntualmente ne riprende i post e comunicati, ma all’intera città che invecchia sempre più, ai suoi giovani costretti a cercare lavoro altrove. Oppure per i nostri amministratori lo sviluppo passa solo dalle luminarie che si vanno ad inaugurare, come se Giovinazzo fosse solo il paese dei balocchi? Ovviamente l’invito a indire un consiglio comunale ad hoc non è rivolto solo ai consiglieri della maggioranza, ma anche a quelli dell’opposizione. Non c’è più tempo.