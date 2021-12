In Puglia il contagio è ai livelli di maggio scorso

Per ritrovare gli stessi numeri bisogna tornare indietro al maggio scorso, visto che la curva del Covid 19 è sempre in salita. Nei numeri e nelle percentuali. Il bollettino quotidiano diffuso dalle regione dice che dai 25.120 tamponi somministrati sono emersi altri 677 casi di contagio. Con un tasso che arriva all’2,6 percento. Nella sola provincia di Bari i nuovi contagi sono 211, nella Bat 66, in provincia di Brindisi 91, in quella di Foggia 153, in provincia di Lecce 77 e nel tarantino 73. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 3 la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 4 decessi, mentre il numero complessivo dei contagiati dal virus sale a 6.830 (+338). I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi sono in 139 (-3) mentre nelle corsie delle terapie intensive sono 25 i pazienti (-1). Numeri che ancora una volta dicono che la campagna vaccinale, nonostante l’alto numero di contagiati, sta mettendo al sicuro da problemi più seri l’intera popolazione pugliese. E la differenza è proprio nei numeri. Esattamente un anno fa i casi rilevati furono il 10 percento dei tamponi lavorati, oggi è sono il 2,6 percento e con un numero di test più che doppio rispetto a 12 mesi fa. I ricoverati erano quasi 1.600 tra reparti medici e terapie intensive, oggi sono poco più d 160. I decessi un anno fa in un giorno furono 43, oggi 4. Sono numeri che dovrebbero convincere anche i più riottosi ad aderire alla campagna vaccinale. Ricordiamo che i giovinazzesi che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino sono circa 1.500.