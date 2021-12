Il tasso del contagio a Giovinazzo è sopra la media provinciale

Il Covid 19 in Puglia «viaggia» con un incremento settimanale nei contagi di circa il 30 percento. Con una incidenza che nella sola provincia di Bari è al 49,2 per centomila abitanti. E questo dato si riferisce alla settimana compresa tra il 6 e il 12 dicembre. Nella stessa settimana la città di Giovinazzo è risultata essere, con il suo 51,2 per centomila abitati, oltre la soglia media dell’area metropolitana di Bari. Il dato si riferisce ai 10 contagi registrati in città nel corso della settimana presa in esame dal bollettino della Asl Bari. Lo stesso bollettino riporta di un pareggio tra le prime e le seconde dosi vi vaccino somministrate ai giovinazzesi. Con quel 93 percento, sia nelle prime che nelle seconde dosi che è secondo per qualche decimo solo a Bitonto. Tradotto in numeri reali su una popolazione vaccinabile di 17.646 abitanti, in circa 1500 non si sono sottoposti neanche alla prima vaccinazione. Ed è assai probabile che il virus stia circolando di più proprio tra loro. Giovedì è anche partita la campagna di vaccinazione per i bambini tra i 5 a gli 11 anni. Si allarga la platea dei vaccinabili, quindi, a garanzia di un maggior controllo della contagiosità del coronavirus.