Superano quota 600 i contagi da Covid in Puglia

Superato oggi il muro dei 600 contagi. Sono 662 quelli riportati del bollettino quotidiano della Regione, risultanti dai 25.627 tamponi somministrati. Per il tasso che raggiunge il 2,5 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 188, nella Bat 69, in provincia di Brindisi 100, in Capitanata 130, in provincia di Lecce 100 e in quella di Taranto 75. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. E’ stato registrato ancora un decesso per complessivi 6.933 morti legati alle conseguenze del Covid 19. Sale ancora il numero dei positivi, siamo a 6.492, con un incremento di 378 casi. Di questi 142 sono ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (+16 rispetto a ieri) e 26 in terapia intensiva (-1). I guariti nelle ultime 24 sono 283.