Inceneritore NEWO, la soddisfazione della presidente del comitato, Depalo

Chi meglio di Corsina Depalo, che riveste il ruolo di presidente del comitato «No inceneritore» può sentirsi soddisfatta della sentenza del Tar per aver accolto tutti i motivi espressi contro la costruzione dell’impianto che tra l’altro sarebbe dovuto sorgere a ridosso dell’abitato del quartiere barese del San Paolo.

«La magistratura amministrativa – ha affermato la Depalo - ha accolto la quasi totalità delle eccezioni circostanziate del ricorso del comitato e ha riconosciuto il diritto al Principio di Precauzione secondo il quale nessuno può arrogarsi il diritto di attentare alla salute pubblica quando si dimostri l'esistenza di gravi rischi e fattori di pericolo che un determinato impianto può provocare». A sostenere il comitato sono stati anche tutti comuni dell’Aro2, l’ambito che racchiude anche Giovinazzo. I sindaci delle sette comunità avevano espresso il loro diniego alla costruzione dell’inceneritore proposto dalla NEWO. Secondo la Depalo, a margine della sentenza, ci sono alcune considerazioni da tenere presente. «A ben guardare – afferma - la sentenza è un vademecum da tenere presente, in materia di smaltimento rifiuti, in particolare da parte della Pubblica Amministrazione allorquando autorizza impianti. Sicuramente importanti appaiono le rilevate illegittimità dell’impianto NEWO: in riferimento alle sue caratteristiche sperimentali che inibivano l’esercizio dello stesso; in riferimento alle procedure che si sarebbero dovute seguire per istruire il dispositivo autorizzativo; da ultimo, ma non ultimo per importanza, in merito alla competenza Ministeriale, quando il rifiuto non trova riscontro a livello di normativa comunitaria, sulla sua cessazione della qualifica di rifiuto, il cosiddetto "End of Waste"».

Il ricorso presso il Tar proposto dal comitato «No inceneritore» è stato sostenuto dall’avvocato Luigi Campanale. «La sentenza – continua la presidente del comitato - riferendosi alla normativa esistente come interpretata dai Tar e da ultimo dal Consiglio di Stato, la cui giurisprudenza è ornai consolidata, sostanzia il proprio dispositivo in forza di una notevole struttura argomentativa giuridica che, secondo il nostro modesto ma convinto giudizio, deve essere di insegnamento soprattutto a chi ha autorizzato l’impianto della NEWO, mancando e non rispettando le norme che in subjecta materia presidiano l’ambiente e la salute pubblica». L’autorizzazione alla costruzione dell’impianto era arrivata dalla Regione, trovando opposizione anche dal Comune di Bari. «Speriamo che l’approvazione del Piano Regionale di Smaltimento Rifiuti - sottolinea Depalo - tenga conto di quanto il Tar ha pronunciato, con il formale ma leale avviso, a chi autorizza impianti di smaltimento dei rifiuti, che saremo attenti osservatori affinché le disposizioni che ha statuito lo stesso Tribunale Amministrativo siano rispettate.

Il comitato auspica di mettere la parola fine con questa sentenza alla vicenda e di incamminarci sulla strada dell’economia circolare e del contenimento della produzione dei rifiuti rispettosa del clima e dell’ambiente». Il rammarico è tutto nella fase istruttoria delle autorizzazioni regionali durante la quale sono stati ignorati gli strumenti della partecipazione dei cittadini prima di addivenire a decisioni così importanti le cui conseguenze ricadono su vasti territori.