Il silenzio è assordante sulla zona Asi Giovinazzo – Bitonto

Mille posti di lavoro. Mille. Tanti ne metterebbe a disposizione la Intel, il colosso americano che produce quei processori che fanno «girare» i nostri computer. Ormai è notizia datata quella secondo cui la multinazionale è alla ricerca di un’area in Puglia su cui insediarsi. E la cerca in provincia di Bari. Dove? Questo è il punto. Le zone Asi sono sature, non ci sono più spazi disponibili per aziende così grandi. Se non allargarsi su quei suoli che sono nel perimetro dell’Area di sviluppo industriale. Come quella compresa tra Giovinazzo e Bitonto, ma che devono essere ancora infrastrutturate.

Ma questo non sarebbe un problema per la Intel, l’importante è avere quelle aree. Per questo, come si apprende dal quotidiano «Repubblica Bari», sarebbero in corso riunioni tecniche che sarebbero orientate ad allargare la zona Asi verso Bitritto. Ma come? Avendo a disposizione un’area su cui sono stato stanziati milioni di euro per la le infrastrutture, le attenzioni si rivolgono altrove? Il presidente del Consorzio Asi, Paolo Pate, sempre dalle pagine del quotidiano afferma che «Sarebbe l’ideale per portare a casa grossi insediamenti, come quello della Intel di sui si è parlato nelle scorse settimane. Noi come ASI in questa partita siamo ancora in gioco». Quindi la partita per l’insediamento nel nostro territorio del colosso americano non è chiusa.

Eppure da Giovinazzo non arriva nessun cenno, nessuna presa di posizione per promuovere tale insediamento. Non è mai stato espresso nessun parere. Unica voce fuori dal coro, o per meglio dire l’unica voce nel silenzio generale, è quella del Comitato per la Salute Pubblica. Da settimane chiede di sapere il perché sono scomparsi i milioni di euro destinati proprio all’area compresa tra Giovinazzo e Bitonto. Mai nessuna risposta da chi dovrebbe darne. E chi dovrebbe darne sono i nostri amministratori che di diritto siedono nel consiglio di amministrazione del Consorzio Asi. «C’è qualcuno che partecipi alle riunioni del Consorzio? - chiede appunto il Comitato – I nostri rappresentanti erano assenti mentre sparivano i soldi destinati alle infrastrutture per Giovinazzo e Bitonto? O forse decidevano insieme ad altri?». Per questo il Comitato chiede che sia presto convocato un consiglio comunale ad hoc su questi argomenti che sono vitali, e non di rimandare, come è prevedibile succeda a farne tema di campagna elettorale.

Ma forse questi argomenti non rientrano nelle strategie di sviluppo a cui gli attuali amministratori mirano. Ci sarebbe il turismo nei loro piani. Quello di serie B o forse di serie C, fatto solo di chiringuitos che aprono solo d’estate e che creano non pochi problemi, come le cronache raccontano. Mille posti di lavoro e chissà quanti altri con l’indotto diretto e indiretto dovrebbero far gola a qualsiasi comunità. Eppure regna il silenzio.