Poche le variazioni rispetto a ieri sul fronte del Covid

Numeri uguali a ieri quelli sull’andamento del contagio da Covid 19 in Puglia. Con 596 nuovi casi (-2) su 24.441 tamponi lavorati. Con un tasso che si attesta al 2,4 percento. È la provincia di Bari a riferire il più alto numero di contagi, 183, la Bat ne riporta 41, la provincia di Brindisi 51. L’altra provincia pesantemente colpita dalla nuova ondata del virus è quella di Foggia che ha rilevato 132 nuovi contagi, con il leccese che ne riporta 111 e il tarantino 73. Ancora 4 casi sono relativi a residenti fuori regione, per un ultimo caso la provincia di residenza non è nota. Si registrano ancora 2 decessi. Il numero dei positivi al Covid ha ormai superato quota 6mila. 6114 per l’esattezza, con un incremento di 259 casi, di cui 126 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-5) e 27 in terapia intensiva (+3). Sono invece 272.273 i guariti da inizio pandemia, 335 in un solo giorno.