Scende il numero dei positivi a Giovinazzo

C’è un nuovo aggiornamento sulla situazione Covid a Giovinazzo. Al 13 dicembre i positivi sono 28. Quindi 4 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Ma al netto delle guarigioni, sono stati registrati 5 nuovi casi, tutti tra gli adulti compresi tra i 20 e i 69 anni. Continuano ad apparire al sicuro gli ultraottantenni. Evidentemente l’aver completato il ciclo vaccinale e per tanti di loro la somministrazione della terza dose, li sta mettendo al sicuro da possibili contagi. Anche tra i bambini e ragazzi in età scolare in questo momento il virus sembra non circolare. Intanto oggi è cominciata la somministrazione del vaccino anche per i bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni d’età.