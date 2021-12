Sale ancora il numero dei giovinazzesi positivi al coronavirus

Continua a cresce il numero dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Secondo il report pubblicato poche ore fa, a far data al 10 dicembre i casi complessivi sono 32. Erano 29 un paio di giorni prima. L’incremento dei casi questa volta non ha interessato le fasce d’età più giovani, ma quelle dai vent’anni in su, ad esclusione degli ultra 80enni. Il dato che più emerge è che sono esattamente 100 i ragazzi tra i 10 e i 19 anni che da inizio pandemia hanno contratto il virus. Mentre i contagiati quelli tra 0 e 9 anni sono 55. In assoluto la fascia d’età maggiormente colpita è quella tra i 50 e i 59 anni con 243 casi. Complessivamente da inizio pandemia sono 1346 i giovinazzesi che hanno incontrato il virus. Esattamente un anno fa erano 359 i cittadini di Giovinazzo positivi al Covid.