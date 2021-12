A Giovinazzo nessun contagio nelle scuole nella settimana tra il 6 e il 12 dicembre

La circolazione del Covid 19 è in costante espansione. Lo è anche nelle scuole, soprattutto tra alunni e studenti che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino. Proprio negli istituti scolastici si è soffermato il rapporto settimanale della Asl Bari che, nella settimana tra il 6 e il 12 dicembre, ha rilevato il raddoppio dei casi. Sono infatti 147 i nuovi casi a fronte delle 87 positività riscontrate nella settimana precedente. E fra queste nuove positività, per fortuna, non si riportano casi in tutte le scuole giovinazzesi. Sette giorni fa era emerso un unico caso. La distribuzione del contagio vede 65 casi nelle scuole primarie, 35 nelle medie e 18 nelle superiori. «Il report dei contagi questa settimana conferma ancora una volta che il virus trova strada laddove incontra persone non vaccinate – commenta il dg ASL, Antonio Sanguedolce – quella dei 5-11 anni è diventata la fascia di età dove si concentra il maggior numero di infezioni, in quanto è mancata finora la protezione data dalla vaccinazione». Da oggi parte anche la campagna vaccinale per quella fascia d’età e il direttore generale della Asl lancia un appello rivolgendosi ai genitori a non avere dubbi sulla adesione alla vaccinazione anche per i bambini per interrompere la catena del contagio.