Covid: Sfiora quota 600 il numero dei nuovi casi in Puglia

Quasi 600 nuovi casi. 598 per l’esattezza rilevati da 26.603 tamponi somministrati. Pari al 2,2 percento. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 176, nella Bat 29, in provincia di Brindisi 131, in quella di Foggia 115, nel leccese 96 e nel tarantino 52. Si contano ancora 5 decessi. Il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19 sono 5.855, ben 291 in più rispetto a ieri. Di questi 131 sono ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi (-2). Mentre in terapia intensiva sono assistiti 24 pazienti (+1). Altri 302 pazienti sono stati giudicati guariti dal virus.