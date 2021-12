Una battaglia che dura da 4 anni per dire «no» all’inceneritore della Newo la cui costruzione era prevista a Bari, nel quartiere San Paolo e che aveva visto la ferma opposizione di un comitato presieduto dalla giovinazzese Corsina Depalo e a cui numerosi sindaci, tra cui Tommaso Depalma si erano espressi a sfavore. Perché queste le motivazioni, non solo andrebbe a ricadere a ridosso di una zona altamente abitata, ma avrebbe potuto rappresentare un fonte di inquinamento per tutti i comuni della cintura a ridosso del capoluogo pugliese.

Battaglie, quelle che si sono svolte, nelle piazze e anche sul fronte legale, con, non da ultimo, un ricorso al Tar, che infine si è espresso. Il tribunale Amministrativo Regionale ha accolto tutte le tesi sostenute da Luigi Campanale, il legale che si è fatto carico del ricorso, sentenziando per il no alla costruzione dell’inceneritore, un impianto che agirebbe per ossicombustione, rigettando le autorizzazioni rilasciate dalla Regione e su cui anche il Comune di Bari si era espresso negativamente. Soddisfazione da parte del Comitato. «Raccogliamo quanto seminato in questi anni» è stato il commento.

Anche il sindaco Depalma ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il risultato conseguito. «Questa vicenda – ha affermato - dice una cosa molto importante, noi siamo una generazione di amministratori matura che ragiona sulle cose, ma non accetta l’arroganza di chi pensa di orientare i destini dei nostri territori senza sedersi prima a un tavolo per pianificare quelle che possono essere le attività che coinvolgono la salute e la storia dei cittadini che vivono quei territori. Quindi, al netto della questione più tecnica e ambientale, è bene che tutti capiscano, una volta per tutte, che noi siamo sempre pronti a confrontarci su qualunque argomento, che non abbiamo posizioni pregiudiziali, ma che i percorsi vanno condivisi perché noi sindaci abbiamo il dovere di tutelare le nostre comunità. Penso che su temi così sensibili non sia possibile ragionare a compartimenti stagni ignorando chi conosce la storia, i contenuti e le aspirazioni dei propri territori e delle proprie comunità».