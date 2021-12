Covid: Tornano a cresce le ospedalizzazioni in Puglia

Sale il numero dei tamponi somministrati, 27.096, e di conseguenza sale il numero dei casi di contagio, 401. Con un tasso che però rimane simile a quello di ieri, 1,4 percento. I nuovi casi riportati sono 67 nell’area metropolitana di Bari, 63 nella Bat, 17 in provincia di Brindisi, 62 in Capitanata, 111 in provincia di Lecce e 94 in quella di Taranto. Ben 10 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Alto ancora il numero dei decessi, 6 nelle ultime ore. È sempre in ascesa il numero dei contagi, 5.564 (+25 rispetto a ieri), e tronano a salire i ricoveri. Sono 133 (+6) nei reparti ordinari, e 23 (+4) in terapia intensiva. Per fortuna è alto il numero dei guariti, 370 in un giorno per complessivi 271.636 che hanno lasciato alle spalle le conseguenze del Covid.