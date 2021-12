Giovinazzo torna a essere solidale

Grazie alla collaborazione con i supermercati e con gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili torna «Giovinazzo solidale» a favore dei nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali del Comune Sarà il Ser Molfetta ad occuparsi della distribuzione dei prodotti di prima necessità raccolti nei carrelli della spesa messi a disposizione dagli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. «Gli effetti della crisi generata dal Covid-19 sono ancora visibili - è il commento del sindaco, Tommaso Depalma- Per questo motivo non possiamo interrompere di mettere in circolo la nostra solidarietà e aiutare chi è in difficoltà». «La raccolta – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Michele Sollecito - terminerà lunedì 20 dicembre in modo da permettere agli operatori del Ser Molfetta di consegnare i beni raccolti prima di Natale. Confidiamo come sempre nella generosità dei nostri concittadini».