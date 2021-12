Continua a salire il numero dei positivi al Covid, negli ospedali situazione stabile

Meno casi quelli riportati dal bollettino quotidiano della Regione. Con un tasso che si abbassa all’1,3 percento. Una percentuale che è determinata dai 16.476 tamponi da cui sono emersi 228 casi positivi. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 49, nella Bat 1, nella Provincia di Brindisi 29, in quella di Foggia 92, nel leccese 48 e nel tarantino 7. Altri 2 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota. Si sono verificati altri 5 decessi. Sale ancora il numero dei positivi, siamo a 5.539, per contro la situazione negli ospedali rimane stabile con 127 pazienti nei reparti ordinari e 19 in terapia intensiva. Sono 271.266 i guariti da inizio pandemia, nelle ultime ore 138.