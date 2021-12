Covid: La Puglia è a rischio moderato

Da oggi la Calabria raggiunge il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige in zona gialla. A causa dell’aumento dei casi di Codiv 19 e la pressione sugli ospedali delle tre province e regioni. Il tasso di contagiosità del virus è in salita in tutta Italia e di conseguenza si sta alzando il rischio. In Puglia ad esempio è passato da «basso» a «moderato». Con un Rt che la scorsa settimana ha segnato 1,07 e una incidenza di 44,79 per ogni 100mila abitanti. Un dato quest’ultimo, che è ben al di sotto della media nazionale, media che è stimata in 150 ogni 100mila abitanti e quindi con la difficoltà di tracciare la malattia. A reggere in Puglia è la pressione sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, sotto la soglia di allarme. Cresce invece il numero dei contagiati in isolamento domiciliare e con sintomi che possono essere curati in casa. Per tutti questi fattori la Puglia rimane in zona bianca, con la situazione che è costantemente monitorata. Un dato fornito dalla cabina di regia del Ministero della Salute è quello relativo all’età dei contagiati. Nella maggioranza dei casi i contagi si verificano tra gli under 20, mentre è negli ospedali entrano per il 90 percento coloro che non sono vaccinati.