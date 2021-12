Continua ad aumentare la percentuale dei casi Covid in Puglia

È vicino ai 5.500 casi il numero dei positivi al Covid in Puglia. Nella giornata odierna sono stati rilevati altri 436 casi su 18.879 test somministrati pari al 2,3 percento. Una percentuale in aumento rilevata dai 145 casi in provincia di Bari, 10 nella Bat, 96 in provincia di Brindisi, 87 in Capitanata, 86 in provincia di Lecce e 5 in quella di Taranto. A questi si Aggiungono 5 casi relativi a residenti fuori regione a ad altri 2 la cui provincia di residenza non è nota. Si registra ancora un decesso, il che porta a quasi 7mila il numero dei morti per le conseguenze legate al Covid 19 da inizio pandemia. Rimane pressoché invariata la situazione negli ospedali pugliesi. Sono 129 i ricoverati in area medica (+2) e 17 i pazienti in terapia intensiva (-1). Le buone notizie sono tutte nelle guarigioni, 134 nelle ultime 24 ore.