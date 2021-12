Arriva a 29 il numero dei contagiati dal Cavid a Giovinazzo

Sale ancora il numero dei contagiati a Giovinazzo. Con l’ultimo rilevamento, quello dell’8 dicembre, sono 29 i casi registrati, 5 in più rispetto alla precedente comunicazione, con ben 14 nuovi casi rilevati proprio nel giorno dell’Immacolata. Cinque di questi sono riferiti a bambini compresi tra 0 e 10 anni d’età, e tre nella fascia tra i 50 e i 59 anni. Ancora casi nelle altre fasce d’età con gli ultra ottantenni che sembrano essere più al sicuro da nuovi contagi. Fasce d’età, queste ultime che sono assai vicine al 100 percento con le vaccinazioni e quindi relativamente al sicuro dal Covid 19. Da inizio pandemia sono 1340 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. In questa quarta ondata dell’infezione le conseguenze sembrano più blande rispetto alle precedenti. Non si registrano infatti ricoveri in ospedale e per fortuna neanche decessi. Per trovare lo stesso numero di casi a Giovinazzo bisogna tornare indietro a maggio di quest’anno. Con la differenza che a quell’epoca la curva del contagio era calante, adesso appare in crescita.