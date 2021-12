Sale al 2,1 percento il tasso del contagio in Puglia

Diminuiscono i decessi, 1 nelle ultime ore, ma sale il numero dei nuovi casi di Covid. Sono 463 i nuovi contagiati, emersi dai 21.444 tamponi somministrati. Pari al 2,1 percento. Un ennesimo picco che vede la provincia di Bari con 177 nuovi casi, la Bat 43, la provincia di Brindisi 75, quella di Foggia 85, la provincia di Lecce 64 e quella di Taranto 55. Tutte le province registrano un aumento dei casi portando il numero complessivo dei contagiati a 5.153, ben 209 in più rispetto a ieri. Per fortuna i nuovi casi non sembrano essere particolarmente virulenti, tanto che il numero dei ricoverati nelle corsie ordinarie degli ospedali pugliesi è sempre in leggero calo. Attualmente sono in 127 ad avere bisogno di cure (2 in meno rispetto a ieri) con i ricoverati in terapia intensiva che da qualche giorno è fermo a 18. Vicino a 271mila il numero dei guariti, 253 in un giorno.