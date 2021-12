Nove casi in una settimana, questo il bollettino provinciale della Asl

Ben 9 casi di contagio sono stati registrati nella settimana tra il 29 novembre e il 5 dicembre. Due casi in meno rispetto alla settimana precedente che fanno scendere il tasso di contagiosità a 46 per ogni 100mila abitanti. Precedentemente aveva superato quota 50 facendo attestare Giovinazzo tra le città della provincia di Bari con il più alti rischio contagi in termini percentuali. È leggermente migliorata la situazione quindi, anche se il numero degli attualmente positivi rimane fermo a 24. Situazione migliore ma con un tasso che è ben sopra la media provinciale, come riporta il bollettino della Asl Bari. Oltre 20 punti in più, per un virus che circola a livelli «stabili». Non si avvertono cioè picchi preoccupanti come sta avvenendo nel foggiano. Anche sul fronte della vaccinazioni i dati rimangono stabili, questa volta verso l’alto. Il 92 percento della popolazione giovinazzese ha ricevuto le due dosi di vaccino. Siamo alla quasi totalità degli over 12. Un punto percentuale in più per coloro che sono ancora fermi alla prima dose. Sul fronte delle somministrazioni aggiuntive, non si conosce il dato numerico locale, quello provinciale indica in oltre 60mila inoculazioni nella sola scorsa settimana, in quasi 207mila e 500 quelle complessive.