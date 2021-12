In distribuzione il nuovo calendario che riprende Giovinazzo

Giovinazzo “Straordinaria”, il Calendario 2022. Torna anche quest'anno l'atteso calendario dedicato alle bellezze della nostra cittadina. Un titolo dal duplice significato quello scelto quest'anno per il Calendario 2022 che immortala in dodici splendidi scatti fotografici una Giovinazzo straordinariamente ed eternamente bella nei suoi monumenti e nei suoi paesaggi.

Quest'anno a completare l'opera alcuni particolari ed eventi straordinari presenti in alcune foto; in primis la “storica” immagine di copertina con la traslazione in piazza Vittorio Emanuele II della Sacra Edicola della nostra patrona Maria S.S. di Corsignano che ha percorso ad Agosto 2021 Via Marina in senso opposto rispetto alla direzione di marcia abituale utilizzata per il rientro in concattedrale. Lasciamo spazio alla curiosità e non sveliamo gli ulteriori contenuti dell'ormai consueto lavoro annuale voluto e curato da Michele Decicco e realizzato con la collaborazione di Gianfranco Stufano, titolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower.

Gli scatti fotografici che accompagnano le singole mensilità di questa edizione sono stati gentilmente offerti dai professionisti della fotografia Giuseppe Palmiotto, Dino Mottola e Nicola Ditillo. In allegato solo qualche anticipazione delle foto presenti nel calendario, finanziato da tre imprese cittadine, è distribuito gratuitamente presso la Cartolibreria Lo Scarabocchio, in via Giovannello Sasso 20 qui a Giovinazzo.