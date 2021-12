Fondi regionali per la cultura alle associazioni: Giovinazzo è assente

Giovinazzo ha un alto numero di associazioni. Tutte, o quasi hanno l’intento di promuovere la città dal punto di vista culturale e turistico. Anche in questi tempi di pandemia. E ancora tutte, si contendono i pochi fondi messi a disposizione dal Comune per realizzare le loro iniziative. Pochi soldi in realtà che troppo spesso sono appena sufficienti a coprire le spese.

Dato che l’emergenza Covid ha colpito maggiormente il settore, la Regione ha pensato bene di investire con piani di sostegno, ben 650mila euro per il 2021, per promuovere iniziative che vadano proprio nella direzione della promozione turistica e culturale. I termini per la presentazione delle domande, naturalmente corredate da progetti, sono ormai scaduti e sul sito istituzionale della Regione sono apparsi gli elenchi dei progetti che beneficeranno di contributi. «Scorrendo quegli elenchi – si legge in una nota del Comitato per la salute pubblica – c’è da rimanere sorpresi. Giovinazzo è completamente assente. Sia nella lista dei progetti ammessi, sia in quella dei progetti respinti». Nessuno sapeva del bando regionale che si rivolgeva alle associazioni del territorio pugliese? Neanche su al Comune, che in questo caso avrebbe dovuto coordinare, suggerire, promuovere la stesura di un qualsiasi progetto? «Indagando – scrive il Comitato – si scopre che in realtà è mancato un momento di promozione, di indirizzo dei pubblici poteri. Da parte dell’amministrazione e del relativo assessorato». Nell’elenco spiccano, tanto per essere vicini a Giovinazzo, 12 progetti per Bitonto, 7 per Molfetta, 4 per Terlizzi. Per manifestazioni che vanno dal festiva delle bande a quello per la legalità, da concerti di musica a incontri sulla disabilità.

«Le associazioni giovinazzesi e i giovani impegnati – conclude il Comitato – per avere un aiuto dovranno accontentarsi di quello che passa il ristretto canale comunale. Non è proprio il massimo. Questa è la sorte che tocca quando a dominare sono assenza e menefreghismo. Alla faccia dei tanti paroloni distribuiti a destra e manca».