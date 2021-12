Sette decessi nelle ultime 24 ore e 387 nuovi casi

Ancora un picco di decessi, 7 nelle ultime ore, e altri 387 casi di positività in Puglia. Con un numero record di tamponi, 24.563 che hanno portato il tasso del contagio all’1,5 percento. È ancora Foggiala provincia più colpita, 129 casi, dove sono attivi due focolai importanti. Nelle altre province il Covid 19 ha contagiato 83 persone nel barese e 80 nel leccese. Più contenuti i casi nella Bat 14, nella provincia di Brindisi 27, e in quella di Taranto 48. Ancora un contagiato la cui residenza è fuori regione, per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a scendere il numero dei ricoverati nelle aree mediche, attualmente sono 129 (-7), mentre rimane ancora a 18 quello dei pazienti in terapia intensiva. Corre veloce, per fortuna il contatore delle persone guarite nelle ultime 24 ore, sono 322. Come più volte ribadito dal mondo della scienza, nelle corsie di ospedale sono assistiti in gran parte pazienti che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino.