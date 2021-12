Dopo la festività dimezzato il numero dei nuovi contagi

Complice la festività dell’Immacolata il numero dei tamponi somministrati nelle ultime ore è diminuito. E di conseguenza si sono dimezzati anche i positivi riportati oggi dal bollettino regionale. Sono intatti 16.663 i test lavorati da cui sono emersi 229 casi. Per un tasso che è tornato 1,3 percento, cioè ai livelli di inizio settimana. Nella provincia di Bari i nuovi casi riportati sono 87, nella Bat 9, nella provincia di Brindisi 21, in quella di Foggia 75, nel leccese 30 e nel tarantino 2. Altri 2 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota. Si ritorna a contare i decessi, ne è avvenuto 1 nelle ultime 24 ore. Scende di 5 unità il numero complessivo dei ricoverati nei reparti medici degli ospedali pugliesi (136 in totale), resta fermo a 18 quello dei pazienti in terapia intensiva. È di 195 il numero dei guariti nelle ultime ore.