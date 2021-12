Non cambia la situazione Covid a Giovinazzo

Rimane fermo a 24 il numero dei giovinazzesi contagiati dal covid 19. È questo il dato offerto dall’ultima comunicazione ufficiale che si ferma al 1 dicembre. Un dato che non è variato dalla precedente comunicazione, risale al 24 novembre scorso, ma che sottolinea di un picco di 7 contagi registrati il 30 novembre. Con evidenti altrettante guarigioni. Maggiormente colpite le persone che rispondono alle fasce d’età tra i 30 e i 49 anni. Ma non mancano i minori di 10 anni. Da inizio pandemia sono 1.326 i giovinazzesi che hanno contratto il coronavirus. Un numero alto che per fortuna è stato contenuto nei decessi, una ventina, almeno rispetto al circondario.