Nessuna festa in piazza per Capodanno, difficile da gestire in tempi di pandemia

Niente festa di Capodanno in piazza. Lo ha deciso il Coc, il centro operativo comunale, che è tornato a riunirsi per discutere delle nuove disposizioni dettate dal Governo sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del Covid 19. Disposizioni che danno facoltà ai singoli comuni di poter intervenire in autonomia con provvedimenti che hanno lo scopo di arginare l’ennesima ondata della pandemia. «Non ci sono i presupposti per organizzare la serata del 31 dicembre che di per sé sarebbe difficile da gestire e andrebbe a confliggere con le misure anticontagio in corso», queste le motivazioni. Per tutte le altre manifestazioni previste durante le festività, saranno effettuati controlli per il rispetto delle norme in vigore sul distanziamento e sull’uso della mascherina negli ambienti al chiuso. A vigilare sono chiamati gli uomini della Polizia Locale, così come i Carabinieri. Sia il comandante della stazione di Giovinazzo, Ruggero Filannino, che quello della Polizia Locale Raffaelle Campanella, hanno fatto sapere che sono in atto servizi mirati al controllo dei green pass. Gli uomini dell’Arma per il trasporto pubblico, pullman e treni, i vigili urbani stanno eseguendo controlli a campione nelle attività commerciali.

«Il Coc – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - è stato utile per inquadrare la sinergia collaborativa tra le forze dell’ordine per le attività di controllo nelle attività commerciali e sui mezzi di trasporto. Una sinergia che già da qualche giorno è stata intensificata. Ovviamente non c’è alcun intento persecutorio, ma solo la determinazione di evitare il più possibile situazioni che mettano a rischio la salute dei cittadini. È del tutto evidente che siamo ancora nella burrasca del Covid, ma almeno rispetto all’anno scorso sappiamo come difenderci e dobbiamo farlo tutti insieme».