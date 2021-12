I mercatini di Natale secondo la Touring Juvenatium

È una prima edizione. L’associazione Touring Juvenatium darà vita al «Mercatino di Natale», quattro giorni tra decorazioni, pitture, fotografie, manufatti in legno cucito creativo ed altro, tutte opere realizzate appasta per il Natale. Il mercatino si svolgerà dal 10 al 13 dicembre all’interno della sala San Felice. I manufatti sono stati realizzati da Vicky Depalma, Giuseppina Demartino, Giuseppe Demusso, Nicola Giotti, Pasquale Mastandrea, Elisa Raguseo, Rita Schino, Mariella Valentini, 8 artisti tutti giovinazzesi. In più per i più piccoli, l’associazione metterà a disposizione una splendida slitta per scattare suggestive fotografie e una cassetta postale dove potranno imbucare le loro letterine indirizzate a Babbo Natale. Il mercatino rientra nelle manifestazioni di «Natale al centro» e gode del patrocinio del Comune. L’inaugurazione venerdì alle 18.