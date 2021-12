Un caso positivo registrato la scorsa settimana nelle scuole giovinazzesi

Tra i 24 positivi a GIovinazzo c'è un alunno. Lo riporta il bollettino che della Asl che fa il punto sulla circolazione del coronavirus tra la popoazione scolasica. Dal quel rapporto emerge il contagio in ambiente scolastico avvenuto nella settimana tra il 29 novembre e il 5 dicembre. Questo dopo due settimane che la casella riguardante Giovinazzo segnava zero. Il report settimanale riporta tra l’altro un incremento di casi in tutta la provincia. È salito infatti a 87 il numero complessivo dei positivi tra gli studenti. Tra questi 24 sono gli operatori scolastici. L’incremento maggiore tra gli alunni delle scuole materne, elementari e medie. Tra quella popolazione cioè che fino ad oggi non vaccinabile per età. Più al riparo, ma non al sicuro dal contagio sono gli studenti di istituti scolastici superiori. Anche in questo caso sono stati registrat alcuni contagi, ma nella metà dei casi si è trattato di ragazzi e ragazze non vaccinati.