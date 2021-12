In Puglia si registra un picco di contagi da coronavirus

Si registra oggi un picco nei contagi da Coronavirus. Sono 468, un centinaio in più rispetto a ieri, con il tasso che schizza al 2,2 percento su 20.631 tamponi somministrati. È la provincia di Bari a segnare il numero più alto di casi, 156, con le province di Brindisi, Foggia e Lecce che rispettivamente riportano 81, 82 e 80 nuovi contagiati. Più contenuti i casi nelle province della Bat, 9 contagiati, e Taranto 52 contagiati. Altri 4 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Non solo un picco nei contagi, anche nelle corsi di ospedale si assiste a un incremento di ricoveri. Nei reparti ordinari sono in 141 (+5) in terapia intensiva 18 (+1). Non si registrano decessi per fortuna. Con i 264 guariti di oggi, il numero complessivo di quanti hanno superato le conseguenze del Covid 19 arriva a 270.244.