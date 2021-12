Si accendono le luci: al via questa sera il Natale giovinazzese

Luci, fiori e musica. Partono ufficialmente questa sera alle 19,30 le manifestazioni che allieteranno le festività natalizie. «Natale al centro» è il titolo dato al programma che si concluderà con l’Epifania. A dare il via alle manifestazioni sarà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele. Insieme ad esso una serie di luminarie offerte da un gruppo della distribuzione alimentare.

Tra le manifestazioni previste, sempre questa sera, avverrà l’inaugurazione della mostra dei presepi allestita all’interno della sala Clessidra dell’Istituto Vittorio Emanuele, realizzata e curata dall’Associazione Amici del Presepe. La mostra regalerà una sorpresa: una monumentale rappresentazione di Giovinazzo. Due anni di lavoro in gran segreto, per quella realizzazione che non ha trascurato nessun dettaglio. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 19,30 alle 21 e ogni sabato e domenica a partire dalle 18,30. Data l’eccezionalità dell’opera, il monumentale presepe sarà visitabile anche il 23 gennaio, in concomitanza con i Falò di Sant’Antonio. Protagonista dal 10 al 13 dicembre la Touring Juvenatium che nella sala San Felice darà vita a un mercatino espositivo del Natale con creazioni di ogni genere, come artigianato, manufatti, decorazioni, arte dolciaria. Il 19 dicembre poi, sempre a cura dell’associazione, nella chiesa di San Domenico alle 19,30 si darà lettura di brani natalizi anche in dialetto giovinazzese.

L’amministrazione comunale poi promette anche qualche sorpresa: nei prossimi giorni sarà illuminata anche quella che è considerata la cartolina della città, quello skyline che si affaccia sul porto. «Certamente ci sarebbe piaciuto fare qualcosa di più coinvolgente, ma il Covid-19 ci deve indurre alla cautela e alla prudenza - è il commento del sindaco Tommaso Depalma- Al contempo ci è sembrato altrettanto giusto dare un senso di calore al periodo dell’anno che più caratterizza ogni città. Per questo ci siamo orientati a voler rendere più accogliente la nostra città per permettere ad ogni cittadino o visitatore di sentirsi parte di un luogo bellissimo. Anche il programma degli eventi è stato organizzato per non far perdere quell’idea di comunità che durante il Natale ha una magia particolare, fermo restando che non si deve mai mettere a rischio l’incolumità personale e quella pubblica. Eppure, nonostante la prudenza che abbiamo deciso di adottare, siamo certi che vedremo la nostra città in una maniera molto particolare e affascinante pronta ad incantare gli occhi di coloro che verranno a trovarci, di quelli che vivono a Giovinazzo e di quelli che torneranno da fuori per unirsi alla famiglia durante le prossime feste».

«Giovinazzo negli ultimi anni ha dimostrato di essere una città attrattiva comparendo sulle copertine delle guide turistiche più importanti e negli spot più rappresentativi a livello nazionale e, a breve, anche a livello internazionale - è la dichiarazione dell’assessore Cristina Piscitelli - Abbiamo pensato che questo Natale, anche per via delle restrizioni anticovid e di quello che in questi ultimi due anni abbiamo dovuto affrontare, dovesse restituire la sua bellezza a Giovinazzo. Come diciamo da tempo, siamo affacciati sulla bellezza, e sarà la bellezza a guidare l’atmosfera natalizia con luminarie e addobbi floreali che vedranno protagonista la centrale piazza Vittorio Emanuele II e tutto il borgo antico. Ma non mancheranno anche delle sorprese che interesseranno lo skyline più famoso della nostra città e il presepe monumentale dell’AIAP che quest’anno lascerà tutti a bocca aperta. Abbiamo pensato ai bambini e agli adulti nel segno della ripresa, della vicinanza e della prudenza. Siamo tutti tenuti a rispettare le norme di sicurezza vigenti senza perdere l’entusiasmo delle feste. Inoltre, sui nostri canali social, informeremo i cittadini di volta in volta su tutte le attività in programma».