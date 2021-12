Quattro nuove caldaie per quattro plessi scolastici

Quattro nuove centrali termiche per riscaldare altrettanti plessi scolastici. Nelle scuole San Tommaso, San Giovanni Bosco, Aldo Moro e Buonarroti, sono state sostituite le vecchie caldaie con quelle a condensazione. Macchinari in grado di garantire maggiore efficienza e maggior contenimento dei consumi energetici. I lavori eseguiti hanno avuto un importo complessivo di 150mila euro tutti provenienti dal bilancio comunale. A breve partiranno anche i lavori nella Marconi. In questo caso non si tratta solo della sostituzione della caldaia ma interventi più complessi che riguardano la manutenzione straordinaria dell’intero edificio per un importo di circa 2milioni e 700mila euro già messo a gara e a cui hanno partecipato 27 imprese.

La nostra coerenza di pensiero è nelle nostre azioni – ha dichiara il sindaco, Tommaso Depalma - Abbiamo sempre detto che la scuola intesa come struttura fisica e contenitore umano e didattico è sempre stata una delle nostre priorità. E lo sarà fino all’ultimo giorno di mandato della mia Amministrazione».

«Continua incessantemente il lavoro di miglioramento energetico e di sostituzione di tutto ciò che è vetusto e difficile da manutenere – gli fa eco l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - Successivamente, le prossime centrali ad essere oggetto di intervento straordinario saranno quelle della Bavaro, della Rodari e della Papa Giovanni XXIII».