È l’ora dei «fake»?

Ci chiedono perché acconsentiamo la pubblicazione di commenti a corredo dei nostri articoli i cui autori sono falsi profili. Dei fake come si dice. E chi lo chiede ha ragione. È vero, noi non censuriamo nessuno, accogliamo tutti i commenti, purché non contengano insulti o siano offensivi nei confronti dei nostri lettori o nostri. O che siano pubblicati per il solo scopo di contraddire sempre e comunque tutto senza offrire nulla alla discussione. In questi casi ci siamo visti costretti a impedire quel flusso di commenti. Tornando ai falsi profili. Siamo una testata giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale. C’è un direttore responsabile che ci mette faccia e firma. Per questo, e non solo per le segnalazioni, ci vediamo costretti a «bannare» chi non fa altrettanto, chi si nasconde dietro falsi nomi e falsi profili per fare da testa d’ariete per altri scopi. E gli altri scopi sono evidenti. Stiamo entrando in campagna elettorale. E come per le più recenti campagne elettorali, i profili falsi si moltiplicano. Non ci interessa quale sia il messaggio che i «fake» vogliono veicolare. Ci interessa che abbiano un nome e un volto. Prima di provvedere a bloccare ovviamente facciamo le nostre verifiche. Così per correttezza nei confronti di tutti. Per questo se gli ormai noti falsi profili dovessero ancora affacciarsi su queste pagine, saremo costretti a prendere provvedimenti.