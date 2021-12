«Vieni, o Madre, in mezzo a noi», il Comitato Feste Patronali fa il bilancio della sua esperienza

Aneddoti, video e sorprese. Sarà incentrato su questo la serata conclusiva che il Comitato Feste Patronali ha voluto organizzare per sabato 11 gennaio. «Vieni, o Madre, in mezzo a noi» è il titolo che il comitato, presieduto da Gaetano Dagostino, ha voluto dare alla serata. L’intento è quello di rivivere quella che il Comitato considera «una splendida avventura al servizio della nostra amata Madonna di Corsignano». «Una scelta di cuore – scrive il Comitato – tra mille difficoltà dovute soprattutto alla nota situazione di emergenza sanitaria, di cui andremo sempre fieri e orgogliosi». Alla serata, che si terrà nella sala Marano dell’istituto Vittorio Emanuele a partire dalle 19,30, interverrà il vescovo monsignor Domenico Cornacchia. Sarà anche l’occasione per lo scambio degli auguri natalizi.