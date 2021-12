Covid: Il numero dei guariti oggi pareggia quello dei nuovi casi

Altri 4 decessi e 362 nuovi casi positivi. Così riporta il bollettino quotidiano della Regione che fa il punto sull’andamento del Covid 19. Sui 22.931 test effettuati il tasso del contagio è vicino all’1,6 percento. I nuovi casi riscontrati sono 61 in provincia di Bari, 43 nella Bat, 21 in provincia di Brindisi, 73 in Capitanata, 74 in provincia di Lecce e 89 in quella di Taranto. Un ulteriore caso è riferito a un residente fuori regione. Sono 4.629 i pugliesi attualmente positivi al virus, di questi 136 sono assistiti nei reparti non critici degli ospedali, uno in meno rispetto a ieri, 17 sono in terapia intensiva (-1). Sul fronte delle guarigioni sono in 361 coloro che sono risultati negativi all’ultimo tampone somministrato. L’ultimo dato pareggia quello dei nuovi positivi al coronavirus.