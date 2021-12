La «Giornata del rifugiato» questo pomeriggio a Giovinazzo

Giovinazzo celebra oggi «La giornata del rifugiato». Lo farà questo pomeriggio all’interno della Villa Comunale con letture di fiabe per bambini, degustazioni di panzerotti locali e brasiliani, musica dal vivo e la presentazione del libro «Erhnic cook. Sapori e storie dal mondo» di Ana Estrela. «I care – l’accoglienza mi sta a cuore» il titolo dato alla giornata che per i momenti più istituzionali interverranno il vicesindaco di Giovinazzo Michele Sollecito, l’assistente sociale e referente del progetto Sai per Giovinazzo, Maria Valentina Ancona, il presidente dell’Arci Bari – Bat Francesco Saverio DIgregorio, la coordinatrice del progetto Sai per Giovinazzo, Eneida Kalaj e il presidente di Etnie, Francesco Monopoli. La manifestazione prenderà il via alle 16,30. Per la partecipazione è necessaria la presentazione del green pass.

C’è qualche variazione nel programma della «Giornata del rifugiato» che si svolge oggi pomeriggio a Giovinazzo. Sarà la Sala San Felice ad ospitare gli eventi in programma. L'iniziativa di ARCI Bari-BAT, in collaborazione con Etnie Onlus, Arci Circolo Tressett e Arci Circolo Cooltura On The Road, Centro Antiviolenza Pandora, Ethnic Cook e Il Manicaretto.